ضبط خلية إرهابية بحضرموت.. و«النخبة» تنتشر في شبوة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت قوات النخبة في المنطقة العسكرية الثانية باليمن، أمس، عن ضبط خلية إرهابية، ضمن مهمة القبضة الحديدية في مديرية يبعث بمحافظة حضرموت، بالتزامن مع انتشار مماثل لقوات النخبة في مديرية مرخة بمحافظة شبوة.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة الثانية، هشام الجابري، إن قوات النخبة تمكنت ضمن عملية القبضة الحديدية من القبض على تسعة من العناصر الإرهابية بمديرية يبعث غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، لافتاً إلى أنه تم القبض على العناصر أثناء محاولتها الفرار من الموقع المحاصر.

وأضاف أن قوات النخبة استطاعت تحديد مواقعهم وتمت محاصرتهم والاشتباك معهم، حتى قاموا بتسليم أنفسهم، مشيراً إلى أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية.

وفي سياق مكافحة الإرهاب، أعلنت قوات النخبة، أمس، سيطرتها على مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، بعد انتشارها في أنحاء متفرقة من المديرية ونصب نقاط تفتيش على مداخل المديرية ومخارجها.

وذكر مصدر مسؤول في قوات النخبة، أن عملية الانتشار ستتواصل حتى يتم تغطية مديريات محافظة شبوة كافة، وتطهيرها من أوكار العناصر الإرهابية.