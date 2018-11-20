المقاومة: تطهير مساحات واسعة من الألغام في «الحديدة»

المصدر: الحديدة - وام

قالت المقاومة اليمنية، إن الفرق الهندسية التابعة لها عثرت على معمل لصناعة الألغام تابع للميليشيات الحوثية الموالية لإيران، داخل مسجد في مدينة الحديدة غرب اليمن، موضحة أنها تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات.

وأكدت المقاومة اليمنية أن المعمل تم اكتشافه داخل مسجد قيد الإنشاء، خلال عمليات تطهير وتفكيك شبكات الألغام الحوثية من الشوارع والأحياء والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة، وهو معمل لصناعة وتمويه الألغام تابع للميليشيات الحوثية.

وتابعت المقاومة: «ألغام الحوثيين لن تثنينا عن تطهير كامل الحديدة وطرد هذه الميليشيات الانقلابية الإجرامية التي ارتكبت أعمالاً تخريبية في المنشآت المدنية في محاولات منها لاتباع سياسة الأرض المحروقة بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة». وأضافت المقاومة اليمنية أن الألغام الحوثية تشكل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين الأبرياء، وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم زرع الألغام، خصوصاً «الفردية» منها، واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.

وكانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمدت إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق ووضعها في منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية، للانتقام من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية.