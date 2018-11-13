إتلاف 2000 لغم وعبوة ناسفة في حيران

المصدر: عدن - وكالات

أتلفت الفرق الهندسية، التابعة للجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، أمس، كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة حيران شمال غرب محافظة حجة قبل فرارها منها.

وقال مصدر ميداني لموقع الجيش اليمني، إن الفرق الهندسية أتلفت، بمساعدة خبراء من التحالف العربي لدعم الشرعية، أكثر من 2000 لغم أرضي وعبوة ناسفة، متنوعة المهام والأحجام.

وأوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة، العميد الركن عمر جوهر، أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي لم تعق الجيش الوطني عن مواصلة تقدمه على الأرض، لامتلاكه الخبرة الكافية لتخطي مخاطرها، عبر فرقه الهندسية التي تعمل ليل نهار على انتزاعها.

وطالب العميد جوهر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الميليشيات الانقلابية، لإيقاف زراعة الألغام التي تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، زرعت قبل فرارها من مديرية حيران، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني، إلا أن تلك الألغام تسببت في سقوط ضحايا من النساء والأطفال، نتيجة زراعتها في الأحياء السكنية والطرقات العامة.