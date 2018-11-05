تعز تشارك الإمارات احتفالها بـ «يوم العَلم»

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

شاركت محافظة تعز اليمنية في الاحتفال بيوم العلم الإماراتي، الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام، وذلك بتنظيم فعالية رياضية لبراعم وناشئي الأندية في تعز.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم في تعز، محمد القدسي، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي بمناسبة يوم العلم الذي تحتفل به الإمارات العربية المتحدة في ظل الترابط والانسجام بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن احتفال تعز بيوم العلم الإماراتي هو تعبير عن شكر وتقدير وعرفان أبناء المحافظة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لدورها التنموي والخدمي في المحافظة.

وأضاف القدسي أن إطلاق هذه البطولة يمثل إعادة تفعيل للأنشطة الرياضية في تعز، والتي توقفت بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على المدينة قبل ثلاث سنوات ونصف.