الزياني: النظام الإيراني مصمم على تصدير ثورته وتهديد دول الجوار

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، أن النظام الإيراني مصمم على تصدير ثورته المتطرفة، وتهديد دول الجوار، دعياً إلى ضرورة «مواجهة النفوذ الإيراني المهدد لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس، عن الزياني، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ27 لصناع السياسة الأميركيين والعرب، الذي بدأت أعماله أول من أمس في واشنطن، قوله إن «تبني استجابة منسقة وقوية تجاه الدول والجماعات التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة وما تشتمل عليه هذه الاستجابة من إجراءات سياسية واقتصادية أمر ضروري».

وأشار إلى «دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي في اليمن بالعتاد والأسلحة والصواريخ التي تطلقها على المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية».

وأكد «الدور المهم للحلفاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة الأميركية، في تجسيد رؤية الترابط والاعتمادية المتبادلة والتعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعم الجهود الإقليمية لتطوير شبكات للتعاون البيني الإقليمي لإنشاء المؤسسات والروابط وتعزيز الثقة اللازمة، ومن خلال تشجيعها الفاعل للأطراف المعنية كافة على التحرك بجدية وصدق نحو تحقيق هذا الهدف».

وأوضح أن «التسلح بالإرادة السياسية والشجاعة والتفاهم والمرونة وتعزيز المصالح المشتركة هو السبيل لإيجاد منطقة تنعم بالسلام والتعاون والترابط».