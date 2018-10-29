مساعدات إغاثية لـ«المهرة».. و100 قارب للصيادين

المصدر: عدن ــ وكالات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 15 طناً من المواد الغذائية والإيوائية للمتضررين من العاصفة المدارية «لبان» بمناطق العبري وهروت والدمر في محافظة المهرة اليمنية.

وسلمت وزارة الثروة السمكية اليمنية، أمس، محافظ المهرة، راجح باكريت، 100 قارب صيد مع محركاتها، في إطار الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات العاصفة التي تسبب في أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وقدمت الهيئة العامة للمصائد السمكية للبحر العربي قافلة إغاثية مكونة من 500 سلة غذائية، بدعم من جمعيات وشركات أسماك في محافظة حضرموت.

وكان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أعلن أول من أمس تخصيص الحكومة مبلغ ملياري ريـال بصورة عاجلة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، لمواجهة تداعيات العاصفة، لافتاً إلى أن هناك آلاف المنازل تهدمت، ونحو 90% من الخدمات العامة خارج الخدمة، وكثير من مصادر الدخل تعطلت في مجال الصيد السمكي والعمل الزراعي، بسبب السيول والأمطار.