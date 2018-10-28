تخريج دفعة من مراقبي حفظ السلام والشرطة الدولية في عدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، أمس، تخريج دفعة من مراقبي حفظ السلام والشرطة الدولية، بحضور نائب رئيس هيئة الإركان العامة للجيش اليمني، اللواء صالح الزنداني.

وقال الزنداني إن تخريج هذه الدفعة في عدن يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتدشين منظومة متكاملة لقوات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، مشيداً بالدور الذي يبذله معهد تدريب قوات حفظ السلام.

وأشار إلى أن الدفعة المتخرجة هي الأولى منذ الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية، وتمثل الدفعة نقلة نوعية لأعمال التدريب والتأهيل بمعهد قوات حفظ السلام، مؤكداً أنه تم إشراك كل الوحدات العسكرية في هذه الدفعة.