«الهلال» توزّع مساعدات إغاثية على أهالي عرماء في شبوة

المصدر: شبوة - وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من أمس، مساعدات إغاثية، تضمنت سلالاً غذائية تحوي المكونات الرئيسة للغذاء، إلى جانب مخيمات إيوائية، على أسر البدو الرحل وذوي الدخل المحدود في مديرية عرماء بمحافظة شبوة اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية، التي استهدفت 2162 شخصاً، استجابة من هيئة الهلال الأحمر لنداءات الاستغاثة العاجلة التي أطلقتها أسر البدو الرحل في مديرية عرماء في شبوة، وفي إطار إسهامها في التخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة، ضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وعبّرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على هذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتها، ومواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها، التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية.