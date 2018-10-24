«العقيلي» يستعرض مع قادة المناطق العسكرية المستجدات في مختلف الجبهات

المصدر: مأرب - سبأنت

عقد رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن طاهر العقيلي، أمس، اجتماعاً موسعاً مع عدد من رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وعدد من قادة المناطق العسكرية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد في محافظة مأرب المستجدات العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور، مشيداً ببطولات منتسبي الجيش في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

كما ناقش الاجتماع وسائل مواجهة النقص الحاد في الغذاء والتموين، وسبل توفير البدائل بشكل عاجل، مثمناً الدعم الذي تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيلي في الاجتماع، أن قضية الجرحى واستكمال متطلبات علاجهم في الداخل والخارج، والعناية الكاملة بهم، تمثل أولوية قصوى لدى قيادة الجيش، مشيراً إلى انه ستتم متابعة الأمر مع الحكومة في أقرب وقت، منوهاً بأن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لن تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالجرحى الذين افتدوا الوطن والشعب بدمائهم وأجسادهم.