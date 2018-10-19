«الهلال» تسيّر قافلة مساعدات لمديرية الأزارق بمحافظة الضالع

المصدر: الضالع - وام

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثة تتكون من 1500 سلة غذائية وخمسة أطنان من المكملات الغذائية للأطفال، لمساعدة أهالي مديرية الأزارق في محافظة الضالع.

وقال وكيل أول محافظة الضالع، نبيل العفيف، إنه تم توزيع المساعدات على 1500 أسرة، كما تم تخصيص سلال غذائية لـ36 طفلاً ممن يعانون سوء تغذية. وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، التي قدمت وتقدم العطاء الكبير للشعب اليمني، خصوصاً الفقراء والمحتاجين، بهدف تحسين ظروف حياتهم، والتخفيف من وطأة المعاناة التي تعصف بهم.

من جانبه، ثمّن مدير عام مديرية الأزارق، فضل محمد سعيد، الجهود المتواصلة لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووصولهم إلى المديرية لإيصال المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة. من ناحيتهم، أعرب أهالي مديرية الأزارق عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني عامة ومديرية الأزارق خاصة، مثمنين جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق النائية.