«الشرعية» تعلن حالة الاستنفار والجاهزية القتالية في جميع المناطق العسكرية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت قوات الجيش اليمني رفع الجاهزية القتالية في جميع المناطق العسكرية والجبهات وخطوط التماس لبدء مرحلة عسكرية جديدة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفيما واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية في جبهات صعدة والبيضاء، لقي القيادي الحوثي عبدالله علي هادي الحمزي، مشرف مديرية العرش، مصرعه مع عدد من مرافقيه.

وتفصيلاً، أكدت مصادر عسكرية في قوات الجيش اليمني أن قيادة الجيش وجهت برفع الجاهزية القتالية في جميع المناطق العسكرية والجبهات وخطوط التماس، لبدء مرحلة عسكرية جديدة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيرة إلى أن الجهد القتالي تم رفعه إلى الذروة، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في بعض الجبهات، وسيتم فتح جبهات جديدة سيكون لها تأثير عسكري استراتيجي في سير المعارك. وأوضحت المصادر أن الجيش عازم على اجتثاث الحوثيين من اليمن، وأن النصر أقرب من أي وقت مضى.

في الأثناء، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط الحديدة قادمة من المخاء والخوخة، وتمركزت في المناطق المحررة جنوب مطار الحديدة ومنطقة المنظر في مديرية الحوك وساحة العروض وشارع الكورنيش وكيلو7 وكيلو10، فيما عززت قواتها في الطريق الرئيس بين صنعاء والحديدة.

وحول الانتهاكات الحوثية، استشهد الشقيقان خميس حيدر ومجيد حيدر في انفجار لغم أرضي، زرعته الميليشيات الحوثية في مزارع منطقة شرق يختل التابعة لمديرية المخاء، فيما استهدفت الميليشيات سيارة إسعاف على الطريق العام بمديرية التحيتا. وأضافت المصادر أن السيارة كانت تقل مدنيين يعانون وعكة صحية. وذكرت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، المريض والمسعف والسائق.

وفي البيضاء، أعلنت قوات الجيش الجاهزية العالية في محور بيحان استعداداً للمشاركة في جبهات القتال بالبيضاء، فيما شهدت جبهات حيفان جنوب تعز مواجهات عنيفة بين الجيش والميليشيات، تركزت في مناطق المفاليس وبني علي في عزلة الاعبوس.

وفي صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات، تحمل إمدادات وقود في مثلث باقم، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصرهم وتدمير آليات عسكرية.

وفي البيضاء، لقي القيادي الحوثي عبدالله علي هادي الحمزي، المكنى أبوعماد، مشرف مديرية العرش، واحد أصحاب السوابق الإحرامية، مصرعه في جبهة ناطع إلى جانب 10 من عناصرهم الانقلابية، والذي يأتي بعد أيام قليلة من مصرع القيادي الحوثي المدعو حمود علي المروني، المكنى أبومعتز، مصرعه على أيدي أبطال الجيش في ناطع أيضاً.