الميليشيات تختطف 15 امرأة في صنعاء

المصدر: صنعاء - وكالات

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران، 15 امرأة من المتظاهرات في ثورة الجياع، واعتدت عليهن بعدما خرجن في مسيرة سلمية للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، ثم اصطحبتهن إلى مكان مجهول.

واستنكرت «رابطة أمهات المختطفين» في اليمن واقعة الاختطاف، وقالت في بيان لها إن «مثل هذه الجرائم تعتبر جديدة وخارجة عن عادات وتقاليد وقيم المجتمع اليمني المحافظ، فهذه الانتهاكات غير مسبوقة في المجتمع اليمني الذي يعلي مكانة المرأة، ويجرم الاعتداء عليها أو المساس بها، فكيف باختطافها وإدخالها أقسام الشرطة والسجون، دون اعتبار لأي قيم مجتمعية أو أخلاقية أو إنسانية».

وقالت الرابطة إن «استمرار ميليشيات الحوثي بارتكابها هذه الانتهاكات الممنهجة، في ظل صمت اليمنيين سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ولن يغفر لهم الزمان»، مطالبة بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفات دون قيد أو شرط، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.