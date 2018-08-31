الميليشيات تؤهل مشرفين جدداً بعد خسائرها الأخيرة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر مقربة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، قيام المتمردين بتأهيل عدد من المشرفين العسكريين لتعويض خسائرهم من المشرفين السابقين ممن لقوا مصرعهم في جبهات القتال أخيراً.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات عمدت إلى سحب عدد من قياداتهم البارزين في جبهات القتال من أبناء صعدة إلى العاصمة صنعاء، وعقدت دورات تأهيلية لهم، بينها دورات ثقافية طائفية مكثفة، في إطار عمليات تأهيل ليصبحوا مشرفين سيتم توزيعهم على عدد من المناطق والجبهات خلفاً للمشرفين السابقين الذين لقوا مصرعهم على أيدي الجيش والمقاومة والتحالف العربي.