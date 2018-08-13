الشرعية تدعو «مفوضية حقوق الإنسان» لنقل مقرها إلى عدن

المصدر: عدن ــ الإمارات اليوم

دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد أحمد العبيد، إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع جميع موظفي المكتب، على خلفية منع ميليشيات الحوثي الإيرانية لموظفي مكتب المفوضة من دخولهم صنعاء ومزاولة عملهم. وأكدت في بيان أنها ستسعى، بالتنسيق مع جميع أجهزة الحكومة للعمل على توفير بيئة آمنة لهم، مشيرة إلى أن استمرار مكتب المفوضية وبقية المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء كان خطأ فادحاً، ويسيء إلى العمل الإنساني والحقوقي، ويؤثر في حياد ومهنية هذه المنظمات.

ولفتت إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحق اليمنيين، وبشكل ممنهج، ناهيك عن أن مناطق سيطرة الميليشيات تعد مناطق شديدة الخطورة، وتعرض حياة العاملين والمراقبين في المجال الحقوقي والإنساني للخطر