مدير «الهلال» بعدن يطلع على احتياجات مبنى «إدارة المسارح»

المصدر: عدن - وام

زار مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن المهندس سعيد آل علي، ووزير الثقافة اليمني مروان دماج، مبنى «إدارة إنتاج الفنون وإدارة المسارح» بمكتب الثقافة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، واطلع على احتياجاته.

واطلع مدير الهلال الأحمر الإماراتي ووزير الثقافة اليمني خلال الزيارة على أوضاع المبنى، خصوصاً «قاعة المسرح الوطني»، وما تحتاجه من تأهيل على صعيد الإضاءة والكهرباء والتكييف، ومن المقرر إعداد دراسة في هذا الشأن من قبل وزارة الثقافة اليمنية ورفعها للهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي الزيارة عقب لقاء جمع وزير الثقافة اليمني والمهندس سعيد آل علي قبل أيام، وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وسبق لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكفلها بترميم المكتبة الوطنية في مديرية صيرة، فيما تجرى دراسة مشروع ترميم مكتبة الأطفال إلى جانب دعمها الفرق المسرحية والفنية التابعة لمكتب الثقافة، لتنفيذ عدد من الفعاليات كان آخرها مشاركة الفرق الثقافية بالعرس الجماعي في عدن.