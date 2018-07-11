السعودية تعترض صاروخــاً حوثياً

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة، ولم تنتج عن اعتراضه أي إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن الصاروخ كان باتجاه محافظة الشقيق، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراضه أي إصابات.

وشدد على أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح للقرارين الأمميين 2216 و2231، بهدف تهديد أمن السعودية والأمنين الإقليمي والدولي.