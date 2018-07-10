تضارب الأنباء حول مصير القيادي الحوثي أبوعلي الحاكم

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

تضاربت الأنباء حول مصير القيادي الميداني البارز، أحد أهم أركان ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبدالله الحاكم، المكنى «أبوعلي الحاكم»، الذي تشير بعض المصادر المقربة من الميليشيات إلى أنه قتل في إحدى غارات مقاتلات التحالف في جبهات الساحل الغربي.

وتؤكد المصادر أن الميليشيات تتكتم على مصرعه، خوفاً من انهيار ما تبقى من معنويات لعناصرها في جبهات الساحل الغربي، حيث يمثل الحاكم مصدر قوة لتلك العناصر، باعتباره القيادي والمشرف المباشر على العمليات الميدانية للميليشيات في مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن عدداً من القيادات قتلوا وأصيبوا في المعارك الأخيرة في الساحل الغربي، وأن الميليشيات تتكتم على مصيرهم.