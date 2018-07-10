الإمارات تضيء حياة 12 ألف يمني في منطقة يختل بالساحل الغربي

المصدر: المخا - وام

أضاءت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حياة 12 ألف مواطن يمني من أبناء منطقة يختل الواقعة شمال مديرية المخا في الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيل شبكة الكهرباء، وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى 1600 منزل، ضمن جهود الإمارات المستمرة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة، التي دمرتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مستهدفة بممارستها الإرهابية مقدرات الشعب اليمني وممتلكاته وبناه التحتية.

التيار الكهربائي عاد إلى 1600 منزل ضمن جهود الإمارات المستمرة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة.

وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن، لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء ضمن برامج المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني، إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية والسلع الأساسية.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المخا، راشد الخاطري، إن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها، ومساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة القاسية في حياتهم.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفذ حملات إغاثية مستمرة في المناطق المحررة، تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن، لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مشيراً إلى أن برامج الهلال الأحمر الإنسانية المستمرة في اليمن، تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية.

من جهته، توجه مدير أمن يختل، محمد الشاذلي، بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات على ما قدمته من دعم سخي لمناطق الساحل الغربي، عبر مشروعاتها الإغاثية والتنموية والخدمية، ومنها مشروع توصيل المياه إلى مناطق يختل والزهاري والرويس، وإعادة تأهيلها وتشغيلها من خلال منظومة الطاقة الشمسية، بعد أن دمرتها ميليشيات الحوثي، ما يسهم في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة أفضل مما كانت عليه.

وأعرب أهالي منطقة يختل، التي تبعد عن محطة المخا البخارية نحو 12 كيلومتراً شمالاً، عن سعادتهم باستئناف عملية ربط منطقتهم بمنظومة الكهرباء، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي الذي يخفف من معاناتهم، متوجهين بالشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها للأسر، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي.

كما توجهوا بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على دعمها غير المحدود للأسر اليمنية، والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم، مؤكدين أن التحالف العربي بقيادة السعودية يسهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية، بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي.