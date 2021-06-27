3 قتلى في انفجار بمدينة عفرين

المصدر: دمشق ■ د.ب.أ

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي أمس.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن القتلى ضابط في الشرطة التابعة لفصائل المعارضة السورية، وطفلة عمرها 10 سنوات، ورجل في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية.

بدوره، أكد مصدر في الشرطة في مدينة عفرين أن عناصر الشرطة بدأت بجمع المعلومات لمعرفة تفاصيل الانفجار.

واتهم المصدر وحدات حماية الشعب الكردي بأنها تقف خلف حوادث التفجير التي تقع في مناطق سيطرة المعارضة في مناطق شمال سورية.

كما انفجرت أمس عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في سوق لبيع المواشي في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقال سكان محليون إن الأضرار اقتصرت على المادية وتحطم زجاج سيارات كانت تقف بجوار الحافلة المستهدفة.

وقتل ستة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين منتصف شهر يناير الماضي، وشهدت منطقة عفرين أكثر من 22 انفجاراً منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا عليها منتصف شهر مارس 2018.

وشهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب وريف حلب ومناطق تل أبيض ورأس العين بريفي الرقة والحسكة عشرات الانفجارات راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة على تلك المناطق.

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