عفو عام في سورية يستثني جرائم الإرهاب

المصدر: دمشق ■ د.ب.أ

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ الثاني من مايو الجاري، ويستثني المرسوم عقوبات التجسس والإرهاب ومخالفات البناء وقانون حماية المستهلك.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس، أن المرسوم خفض عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي. ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للهاربين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.

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