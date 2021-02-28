مقتل 5 بانفجار لغم في سورية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد مصدر أمني سوري، أمس، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 13 آخرين بانفجار لغم في ريف حماة الشرقي. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة، قوله إن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل عدداً من الأشخاص، خلال جمع الكمأة، شرق سلمية في ريف حماة الشرقي، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.

بدوره، قال مصدر طبي في مدينة السلمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القتلى خمس نساء، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب حالة بعض المصابين الحرجة. وشهدت مناطق ريف السلمية الشمالي الشرقي، المحاذية للحدود الإدارية مع محافظة الرقة، خلال السنوات الماضية، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي.

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