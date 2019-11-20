قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب دمشق

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع، واقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة السورية دمشق، بنحو خمسة صواريخ، وذكر أن الدفاعات الجوية للقوات الحكومية تصدت للصواريخ، وتمكنت من إسقاط بعضها.

وجاء الاستهداف بعدما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمتها الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ، انطلقت من سورية نحو إسرائيل في وقت مبكر صباح أمس، وقبلها بدقائق انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في هضبة الجولان المحتلة.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتبر أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، وقالت الوزارة إن المستوطنات تعيق فرصة القيام بعملية سلام، وتعرقل حل الدولتين المتفاوض عليه، وأكدت أن الحكومة الألمانية ستواصل جهودها، من أجل التوصل إلى حل تفاوضي.

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي، ويرقى لمستوى جرائم الحرب، واستنكرت المنظمة إعلان الولايات المتحدة أنها «لم تعد ترى في بناء المستوطنات بالضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي».