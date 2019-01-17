واشنطن تعلن مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 بانفجار منبج

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن مسؤول أميركي مقتل أربعة جنود أميركيين وجرح ثلاثة آخرين بانفجار منبج شمال سورية، فيما قال التحالف الدولي إن الجنود الأميركيين الذين قتلوا كانوا يقومون بدورية عسكرية بالمدينة.

وقتل 14 شخصاً على الأقل، أمس، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتبنى تنظيم «داعش» التفجير الانتحاري، بحسب ما أعلنت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي.

وتسبب التفجير، بحسب ما أكدت مصادر كردية «بمقتل جنود أميركيين من قوات التحالف الدولي» كانوا داخل المطعم المستهدف.

ووقع التفجير أمام «مطعم قصر الأمراء»، وسط منبج، الذي يرتاده الجنود الأميركيون كل يوم اثنين وأربعاء، فيما حلق طيران التحالف في المنطقة، وهبطت مروحيات في الملعب البلدي لإجلاء الجنود المصابين.

وتداول مغردون على مواقع التواصل فيديو يظهر مروحية قيل إنها تابعة للتحالف الدولي تحط بالقرب من الموقع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع لدى مرور دورية عسكرية أميركية، وإن مروحية أميركية سارعت الى نقل الجرحى من موقع الانفجار. وتنتشر القوات الأميركية في عدد من القواعد في منطقة منبج، حيث تقع القاعدة الرئيسة في جنوب غرب المدينة، إضافة الى نقاط شمال وغرب المدينة على خطوط التماس بين فصائل المعارضة ومجلس منبج العسكري.