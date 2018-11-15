«داعش» يحاول العودة إلى العراق عبر سورية

المصدر: بغداد - رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن المئات من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور شرق سورية، يحاولون التسلل إلى العراق عبر الحدود.

وشنّ «داعش»، على مدى الأسابيع الماضية، هجمات على قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، على الجانب السوري من الحدود، ما دفع فصائل مسلحة عراقية، تعمل إلى جانب الجيش، إلى تعزيز قواتها في المنطقة.

وقال عبدالمهدي إن عناصر «داعش» يسعون لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كانوا يحكمون قبضتهم عليها على الجانب العراقي، أثناء سيطرتهم التي امتدت من شرق سورية إلى شمال العراق بين عامي 2014 و2017. وأضاف في مؤتمر صحافي أن القوات العراقية تنفذ واجباتها لإفشال جميع محاولات داعش لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضي العراقية. ومنذ الهزيمة العسكرية التي مُني بها في العراق، العام الماضي، تحوّل تنظيم «داعش» إلى أساليب تكتيكية، شملت التفجيرات وشن هجمات على قوات الأمن، خصوصاً في محافظتَي نينوى وديالى في شمال وشمال شرق البلاد.