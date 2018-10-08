بشار الأسد: «اتفاق إدلب» حقن الدماء

المصدر: عواصم - وكالات

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن موقف الدولة السورية واضح بأن محافظة إدلب وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة من وصفهم بـ«الإرهابيين»، ستعود إلى كنف الدولة السورية.

وتابع الأسد، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أمس، أن اتفاق إدلب، هو إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدمتها حقن الدماء.

وفي السياق نفسه، أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن اتفاق إدلب مؤقت وهدفه النهائي هو «القضاء على بؤرة الإرهاب في سورية بشكل عام وفي منطقة إدلب على وجه الخصوص».

ورصد الجانب الروسي في اللجنة المشتركة مع تركيا للنظر في القضايا المتعلقة بوقائع انتهاكات وقف إطلاق النار، تسع حالات إطلاق نار في محافظات اللاذقية وحلب وحماة، بينما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات.