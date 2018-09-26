50 ألف سوري عادوا من لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

قال مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أمس، إن 50 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من لبنان، منذ بداية عام 2018، وإن العدد قد يصل إلى 200 ألف خلال سنة واحدة.

وأضاف عباس أن جهاز الأمن العام نظم عودة 25 ألف سوري، بالتنسيق مع دمشق، وإن عدداً مماثلاً غادر لبنان طواعية عائداً إلى بلاده.

ويستضيف لبنان 976 ألف نازح سوري مسجل، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتقول الحكومة اللبنانية إن إجمالي أعداد السوريين في البلاد بلغ نحو 1.5 مليون.

وقال عباس «هناك نوعان من العودة: العودة كمجموعات، التي ينظمها الأمن العام، والعودة الفردية الطوعية».