سفير إيراني سابق: موسكو لن تنجح في سورية من دون طهران

المصدر: طهران - د.ب.أ

قال السفير الإيراني السابق لدي روسيا، سيد محمود رضا سجادي، إن موسكو تعرف أنه من دون تعاون طهران، لن تنجح في سورية، وإن إثارة الأجواء حول الخلافات بين البلدين تجري من جانب التيارات الغربية التي تتضرر من تناغم إيران وروسيا.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) حول مستقبل العلاقات الإيرانية الروسية في سورية «إن آفاق التعاون بين البلدين واضحة جداً، ليس فقط في سورية ولكن أيضاً في المنطقة بأسرها. ليس لدى إيران مصالح وتهديدات مشتركة مع أي بلد في المنطقة بقدر روسيا».

وأضاف أن «روسيا وإيران لديهما مصالح وتهديدات مشتركة في باكستان وأفغانستان، خصوصاً في الحرب ضد الإرهاب و(داعش) والتطرف في البلدين»، موضحاً «تريد طهران وموسكو تعزيز أمن ووحدة هذه الدول».

وأكد سجادي أن «إيران وروسيا معرضتان لمخاطر أمنية في المنطقة»، مضيفاً أن «إيران وروسيا تتقاسمان المصالح نفسها والتهديدات وتعارضان وجود دول أجنبية في بحر قزوين»، بحسب «إرنا».