محادثات بين سورية والأردن لفتح معبر نصيب الحدودي

المصدر: عمان - رويترز

صرّح مصدر رسمي أردني، أمس، بأن سورية والأردن أجريا أول محادثات فنية لفتح معبر نصيب الحدودي الرئيس في جنوب سورية، كان الجيش السوري قد انتزع السيطرة عليه من المعارضة في يوليو الماضي.

وقال المصدر لـ«رويترز» إن لجنة فنية من البلدين عقدت أول اجتماع لها بشأن المعبر الحدودي الأربعاء، لبدء مباحثات حول الترتيبات العملية المطلوبة لإعادة فتح المعبر بدءاً بالجمارك وانتهاء بالجانب الأمني.

وأضاف «ستستمر اجتماعات اللجنة، لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة». وقال مسؤول أردني آخر إن المعبر قد يفتح بحلول نهاية هذا العام.

وتأمل سورية في إعادة فتح طريق نصيب الذي له أهمية بالغة في تحقيق ما ترجوه من إنعاش لاقتصادها المنهار، وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

كما يأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرّها التجارة بين أسواق أوروبا والخليج عبر حدود سورية سنوياً.

وتأثر المصدرون اللبنانيون أيضاً بإغلاق المعبر، إذ كانوا يستخدمونه لتصدير منتجات وبضائع بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق المربحة. ويعلق أيضاً القطاع الخاص الأردني آمالاً على إحياء التبادل التجاري الثنائي في سوق مجاورة كبيرة، ارتبطت بها أنشطة تجارية أردنية منذ فترة.

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على أغلب أنحاء سورية بمساعدة حليفتيها روسيا وإيران.