تركيا تكثف شحن السلاح للمعارضة السورية

المصدر: عمان - رويترز

قالت مصادر بالمعارضة السورية لـ«رويترز» إن تركيا تكثف إمدادات السلاح لمقاتلي المعارضة لمساعدتهم على التصدي لهجوم من المتوقع أن يشنه الجيش السوري وحلفاؤه المدعومون من روسيا وإيران بالشمال الغربي قرب الحدود التركية.

وقال مسؤولون كبار بالمعارضة إن تركيا أرسلت المزيد من المساعدات العسكرية للمعارضين في منطقة إدلب وحولها منذ أن فشل اجتماع قمة عقدته مع إيران وروسيا الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لتجنب شن هجوم على المنطقة.

وقال قائد كبير بالجيش السوري الحر مطلع على محادثات في الأيام القليلة الماضية مع كبار المسؤولين الأتراك: «تعهدوا (الأتراك) بدعم عسكري كامل لمعركة طوية الأمد. لن يستطيع النظام أن يصل إلى ما يريد».

وقال قائد آخر بالمعارضة «هذه الشحنات من الذخائر ستسمح بأن تمتد المعركة وتضمن ألا تنفد الإمدادات في حرب استنزاف».

وأضاف: «يحصلون على شحنات جديدة من الذخائر. لا يحتاجون أكثر من الذخائر».