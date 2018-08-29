اجتماع ثانٍ بجنيف بشأن الدستور السوري في سبتمبر

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، دعا ممثلي دول غربية وشرق أوسطية عدة، إلى اجتماع في جنيف في 14 سبتمبر، يخصص للبحث في الدستور السوري المقبل.

وكان دي ميستورا دعا إلى اجتماع في 11 و12 سبتمبر في قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف، مع ممثلين عن روسيا وإيران اللتين تدعمان النظام السوري، وتركيا التي تدعم المعارضة السورية، بهدف البحث في تشكيل لجنة دستورية مكلفة صياغة الدستور الجديد لسورية.

وأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي، أمس، أمام الصحافيين، أن دي ميستورا دعا إلى اجتماع في 14 سبتمبر مع «ممثلين رفيعي المستوى» عن مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضافت أن هذا الاجتماع سيركز على «المسار الذي يجب اتباعه من أجل العملية السياسية» في الأزمة السورية .

وقال دي ميستورا إنه يريد أن تتشكل هذه اللجنة ، قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة المرتقب في أواخر سبتمبر في نيويورك.