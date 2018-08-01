اجتماع بجنيف حول تعديل الدستور السوري في سبتمبر المقبل

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن مبعوثها إلى سورية، ستافان دي ميستورا، يعتزم تنظيم اجتماع، مطلع سبتمبر المقبل، في جنيف، مع روسيا وإيران وتركيا حول تشكيل لجنة دستورية، مهمتها إعداد دستور جديد لسورية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن دي ميستورا أجرى أمس «مشاورات غير رسمية» في سوتشي بروسيا مع ممثلين من إيران وتركيا وروسيا حول تشكيل هذه اللجنة، التي ستضم ممثلين من الحكومة والمعارضة السورية.

وأضافت أن «المبعوث الخاص في عجلة لإجراء مشاورات غير رسمية في مطلع سبتمبر مع إيران وروسيا وتركيا، لوضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية».

وكان دي ميستورا نظم في يونيو الماضي اجتماعاً مماثلاً في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لكنه لم يحصل إلا على لائحة بـ50 اسماً من النظام السوري، بينما لم تقدم المعارضة لائحة مرشحيها الـ50 سوى في يوليو.

وأوكلت إلى دي ميستورا، الذي يتولى جهود الأمم المتحدة بشأن سورية منذ 2014، مهمة تشكيل اللجنة خلال اجتماع دعمته روسيا عقد في سوتشي في يناير قاطعته المعارضة.

وقاد دي ميستورا منذ عام 2016 تسع جولات محادثات بين النظام والمعارضة في جنيف وفيينا، لكن دون التوصل إلى تحقيق نتائج.