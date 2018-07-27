روسيا: الأسد مستعد لتوفير عودة آمنة للاجئين السوريين

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، أبلغ وفداً روسياً في دمشق بأنه مستعد لتهيئة الظروف للاجئين السوريين، من أجل عودة آمنة إلى وطنهم.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن الأسد «أكد أنه مستعد لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم، بأمان وكرامة».

وركز الوفد، الذي ضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، على «التعافي بعد الحرب، بما في ذلك تمكين السوريين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة إلى الأماكن التي تعتبر مساكنهم الدائمة في أقرب وقت ممكن».

كما أعلنت روسيا عن التنسيق مع الأردن ولبنان وتركيا لتسهيل عودة اللاجئين إلى سورية. وفرّ أكثر من خمسة ملايين سوري من البلاد منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

واقترحت روسيا على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سورية، بعد أيام من قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضية.

وقال المسؤول الكبير في الوزارة، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في بيان: «أرسلنا إلى الجانب الأميركي اقتراحات ملموسة حول تنظيم العمل لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم».

وأوضح أن هذه المقترحات «تأخذ في الاعتبار الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأميركي خلال قمتهما في هلسنكي» الاثنين قبل الماضي.