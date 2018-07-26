عقوبات أميركية على 5 كيانات و8 أفراد لصلتهم بـ«كيماوي سورية»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت، أمس، عقوبات على خمسة كيانات وثمانية أفراد لهم صلة ببرنامج سورية للأسلحة الكيماوية.

وذكرت أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دوراً مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، سيجال ماندلكر، «استخدام سورية المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك في هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضرا بقوة في أذهاننا. اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية».