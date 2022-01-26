«الإمارات لحقوق الإنسان» تدين هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الهجوم الباليستي الذي نفّذته ميليشيات الحوثي باتجاه مناطق ومنشآت مدنية داخل السيادة الوطنية لدولة الإمارات، وهو الهجوم الثاني بعد أقل من أسبوع على الجريمة الإرهابية التي نفذتها الجماعة الإرهابية، وأدت إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين في العاصمة أبوظبي، ما يشير إلى تعمّد ميليشيات الحوثي الإرهابية تهديد السلم والأمن الدوليين، وإحداث حالة من الفوضى المتزايدة في المنطقة. وأكدت الجمعية اصطفاف المجتمع المدني وراء قيادة دولة الإمارات في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن وسلامة المجتمع، وصون حدوده وسيادته الوطنية ومكتسباته، لردع كل التهديدات التي تعرقل جهودها لإحلال السلام في المنطقة والعالم.

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