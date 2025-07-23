دول قالت: لا حاجة للجيش.. فكيف تؤمن نفسها؟

في عالم تتسابق فيه الدول على التسلّح وتعزيز قدراتها العسكرية، تبرز نماذج فريدة اختارت أن تسلك طريقًا مختلفًا تمامًا، معلنة: "لا حاجة للجيش!".

وتعيش هذه الدول من دون قوات مسلحة دائمة، معتمدة على سياسات السلام، أو تحالفات دفاعية، أو حتى استراتيجيات رمزية للحماية.

من أبرز هذه الدول:

كوستاريكا

ألغت جيشها عام 1949 بعد حرب أهلية، وكرّست ميزانية الدفاع لتطوير الصحة والتعليم، لتصبح من أكثر الدول استقرارًا في أميركا اللاتينية.

الفاتيكان

أصغر دولة في العالم لا تمتلك جيشًا، ويقتصر دور الحماية على الحرس السويسري، الذي يُعد قوة رمزية تحرس البابا ولا يُعتبر جيشًا وطنيًا.

موناكو

تعتمد على فرنسا في الشؤون الدفاعية، بموجب معاهدة أُبرمت في عام 1918، وتعيش في ظل استقرار سياسي واقتصادي.

آيسلندا

لا تملك جيشًا نظاميًا، لكنها عضو في حلف الناتو، وتعتمد على الدعم العسكري من الولايات المتحدة في حال الطوارئ.

جزر مارشال وبالاو

دول صغيرة في المحيط الهادئ، تعتمد على اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة لتوفير الحماية الأمنية والدفاعية.