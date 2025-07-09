مصرع 8 أشخاص وفقدان 31 بفيضانات على الحدود الصينية النيبالية

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وفُقد 31 آخرون، في فيضانات ناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة على سهل في جبال الهيمالايا بين نيبال والصين.

وذكرت مصادر محلية، أن السلطات النيبالية تمكنت من انتشال 8 جثث، بينما لا يزال 20 شخصًا بينهم 6 صينيين في عداد المفقودين.

وفي الجانب الصيني أُدرج 11 شخصًا في عداد المفقودين.

وأضافت المصادر، أن السلطات المختصة أنقذت 57 شخصًا حتى الآن، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.