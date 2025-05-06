ريم العبلي.. من لاجئة إلى أصغر وزيرة في الحكومة الألمانية الجديدة

كشف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني،عن قائمة وزرائه في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيقودها "الحزب المسيحي الديمقراطي" المحافظ، بزعامة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس.

ووقع الاختيار حسب ما أعلن في برلين ،على ريم العبلي-رادوفان، والمفوضة الحالية لشؤون الهجرة والاندماج، لتصبح وزيرة للتنمية في الحكومة الألمانية الجديدة .

ريم العبلي-رادوفان هي لاجئة من أصول عراقية، تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث تعد أصغر وزيرة في الحكومة الجديدة، حسب شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية «دويتشه فيله».

وتداول عراقيون مغتربون مقيمون في الخارج، ترشيح السيدة العراقية الاصل ، نقلا عن الموقع الرسمي للبوندستاغ، الذي ارفق ذلك بجانب من سيرتها الذاتية .

ولدت ريم العبلي - رادوفان بتاريخ 1 أيار 1990 في موسكو ، وتخرّجت من جامعة برلـين الحـرة عام 2013 حاملة شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية، ثم التحقت في 2017 بدراسات متقدمة في العلاقات الدولية وإدارة الأعمال في جامعة كايزرسلاوترن التقنية.

التحقت بحزب SPD (الحزب الإشـتراكي الديمقراطي الألماني) عام 2021، وانتخبت في 26 سبتمبر 2021 عضوة في البوندستاغ، عن دائرة انتخابية شرقية ، تعتبر من أفقر المناطق الألمانية وأكثرها تحدياً على مستوى التنوع الثقافي.



وفي 8 ديسمبر 2021، أدّت ريم العبلي اليمين الدستورية كوزيرة دولة لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الفيدرالية الألمانية بقيـادة المسـتشار أولاف شولتس.

تعد أول ألمانية من أصول عراقية تتقلد هذا المـنصب الحساس، ولعبت دوراً حاسـماً في صياغة قانون الاندماج الجديد الذي تم تبنيه في البرلمان يوم 15 يونيو/ 2023، وهو القانون الذي ربط بين تعلم اللغة وفرص العمل والتأهيل المهني.

تمثل العبلي ، ألمانيا في اجتماعات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بالهـجرة وحقوق اللاجـئين، وخاصة في ملفات الشرق الأوسط وإفريقيا ، وهي تتحدث أربع لغات " الألمانية (الأم)، العربية الإنجليزية، والآشورية.