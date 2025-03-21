ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يقضي بإغلاق وزارة التعليم

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يطلب من وزيرة التعليم «اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إغلاق» الوزارة، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود، معترضاً على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

وقال الرئيس الأميركي، من البيت الأبيض: «نريد تعليماً جيداً مثل النرويج والسويد والدنمارك».

وأضاف ترامب خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس «سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا»

كان ترامب قد وصف وزارة التعليم بأنها جهاز بيروقراطي مُهدر للموارد ومُشبع بآيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك فإن إتمام عملية إلغاء الوزارة بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة «الكونغرس»، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.

وبدأت إدارة ترامب بالفعل تقليص حجم الوزارة، من خلال تسريح الموظّفين، وإلغاء بعض البرامج، حيث يجري خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي بالبلاد.

عن أوكرانيا، قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستوقع قريباً اتفاقاً مع أوكرانيا للوصول إلى المعادن النادرة في هذا البلد.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أوضح ترامب أنه وقع أمراً لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من المعادن المهمة جداً وسيبرم «قريباً جداً» اتفاقاً مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة.