بعد المشادة الكلامية بينهما.. زيلينسكي: علاقتنا بترامب يمكن إصلاحها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن علاقته بدونالد ترامب قادرة على الصمود بعد المشادة الكلامية بينهما، أمس، في المكتب البيضوي، عندما ذهب الرئيس الأميركي إلى حد التهديد أمام الكاميرات بـ"التخلي" عن أوكرانيا.

ولم يُوقَّع الاتفاق بشأن الاستغلال المشترك للثروات المعدنية الأوكرانية الذي زار زيلينسكي واشنطن من أجله. كما ألغي مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين.

غير أنّ ترامب قال على شبكته الاجتماعية تروث سوشل إن ضيفه "يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

وأكّد ترامب أنه يريد "وقفا لإطلاق النار الآن" في أوكرانيا، بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي.

وقال ترامب للصحافة أثناء مغادرته البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، إن زيلينسكي "بالغ في تقدير موقفه" خلال المشادة الكلامية.

وانتقد ترامب معارضة زيلينسكي لوقف إطلاق النار مع روسيا.

واعتبر زيلينسكي من جهته أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء أمس: "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأميركي".

وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا".

وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للغزو الروسي قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".

واعتبر زيلينسكي أنّ علاقة كييف بالولايات المتحدة يمكن "بالطبع" إنقاذها، عقب المشادة الكلامية.

وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن "بالطبع" إصلاح العلاقات بين البلدين "لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا"، مضيفا أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك.

وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا" في المفاوضات لإنهاء النزاع.

وأشار زيلينسكي إلى أنه سيكون "صعبا" على بلاده أن تنتصر في الحرب أو أن تتصدى لروسيا إذا لم تتواصل المساعدات الأميركية، وذلك بعد ساعات على تهديد نظيره الأميركي بالتخلي عن كييف إذا لم تُقدّم تنازلات لتسوية النزاع مع موسكو.

وقال زيلينسكي لفوكس نيوز "سيكون الأمر صعبا من دون دعمكم، ولكن لا يمكننا أن نخسر قيمنا وشعبنا. لا يمكننا أن نخسر حريتنا". وشدد على أن أوكرانيا "لا تريد أن تخسر" الدعم الأميركي.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بشكل مبكر الجمعة بعد مواجهة كلامية غير مسبوقة مع ترامب في المكتب البيضوي.

وهدد الرئيس الأميركي ضيفه بالتخلي عن أوكرانيا إذا لم يقدم تنازلات لتسوية النزاع مع روسيا.

وكان الرئيس الأميركي اتهم، أمس، نظيره الأوكراني الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضوي".