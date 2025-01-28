"والله واحدة ما في غيرها».. أحمد الشرع يفاجئ وفداً نسائياً سورياً بزوجته في أول ظهور

في خطوة غير متوقعة، قدم قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لأول مرة زوجته لطيفة الشرع خلال لقائه إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني مساء أمس الإثنين، وفداً نسائياً من الجالية السورية في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع «تلفزيون سورية» قدم الشرع زوجته لطيفة للحاضرات مرحبا بها بطريقة ودية، ومازحاً حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه من أكثر من سيدة، ، حيث رحب بها مع الحضور من الوفد النسائي وسلموا عليها وتحدثوا معها.

وحسب منشور على منصة «فيس بوك» للدكتور عبدالحفيظ شرف، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، مازح قائد الإدارة السورية الجديدة، الحضور ومرحبا بزوجته، قائلا أنه يحبها كثيرا، متطرقا إلى عدد زوجاته: «والله هي واحدة ما في غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات».

ووفقا لشرف، قال الشرع :«أحب أن أقول أني كتبت أنها محجبة وغير منقبة فقط من باب التوضيح لا أكثر وللإجابة على السؤال الذي يتم الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع في هذا السياق، قائلا: «لكني أعتقد يقينا أن وضع الحجاب أو حتى النقاب أو عدم لبس الحجاب واللباس بشكل عام وشكله وطريقته للرجل والمرأة هو حرية شخصية لكل إنسان».

وتحدث الشرع خلال اللقاء عن تحديات إعادة بناء الدولة من الصفر بعد دخول دمشق في ظروف شبه خالية من الخدمات. واختتم اللقاء بجلسة تصوير رسمية جمعت الوفد بأحمد الشرع.

ووفقا لموقع «تلفزيون سورية»، رافق الوفد النسائي استقبال مميز يعكس تطور البروتوكولات داخل القصر الجمهوري، حيث أُرسلت سيارات رسمية لنقل الوفد من مقر إقامته في الفندق إلى القصر.