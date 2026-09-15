محمد بن راشد: نتفاءل بعودة سورية الحضارة لمكانتها العالمية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي.. علاقاتنا مع سورية علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير.. نفرح بعودة سورية لطريق التنمية.. ونتفاءل بعودة سورية الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها.. ونتفاءل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين".