طوكيو.. هجوم بـ"القنابل الحارقة" على مقر الحزب الحاكم

قالت شرطة طوكيو إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما ألقى ما يبدو أنها زجاجات مادة حارقة على مقر الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان في وقت سابق من اليوم.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة إن الرجل اصطدم أيضا بشاحنته بالسياج الأمني ​​أمام مكتب رئيس الوزراء القريب من مقر الحزب الديمقراطي الحر في ناجاتاشو، وألقى ما يبدو أنها قنبلة دخان على أفراد الشرطة.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل، ويدعى أتسونوبو أوسودا، في مكان الحادث بتهمة تعطيل أداء واجبات الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع قبل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.