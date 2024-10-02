إغلاق مدرج في مطار بجنوب غرب اليابان جراء انفجار قنبلة

أغلقت وزارة النقل اليابانية، اليوم، مدرج مطار ميازاكي في جنوب غرب اليابان، بعد وقوع انفجار على طريق سيارات الأجرة .

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه غالبا ما يتم العثور على قنابل غير متفجرة من الحرب العالمية الثانية في المطار.

ومن المتوقع أن يستمر إغلاق المدرج، الذي أدى إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار عدة ساعات.

وتسبب الانفجار في حفرة يبلغ قطرها 7 أمتار وعمقها متر واحد على ممر الطائرات، وأصدرت الشرطة تعليمات لموظفي المطار بإخلاء المنطقة بعد الانفجار.