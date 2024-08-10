سقوط طائرة ركاب في البرازيل ووفاة جميع ركابها.. فيديو

تحطمت طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في ساو باولو بالبرازيل الجمعة، كان على متنها 61 راكباً، وأفادت الشركة المالكة للطائرة بوفاة جميع الركاب الـ61، فيما نجا راكب واحد فاتته الطائرة.

وعرضت شبكة Globonews البرازيلية لقطات لحريق واسع وتصاعد الدخان مما بدا أنه حطام الطائرة، وأظهرت لقطات إضافية الطائرة قبل سقوطها وهي تنحرف بشكل حاد في الهواء قبل أن تسقط.

وقالت شركة طيران فويباس إن الطائرة التي أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا كانت متجهة إلى مطار ساو باولو الدولي قبل أن تسقط في فينهيدو على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال غربي ساو باولو.

وقالت شركة الطيران غير المدرجة إنها لا تستطيع تقديم مزيد من المعلومات عن سبب سقوط الطائرة.

وقال مسؤولون في مدينة فالينهوس بالقرب من فينهيدو، حيث سقطت الطائرة، إنه لم يكن هناك ناجون ولم يتضرر سوى منزل واحد في المجمع السكني المحلي بينما لم يصب أي من السكان بأذى.

وطلب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الحادث وذلك في فعالية أقيمت بعد وقت قصير من الحادث.

وبعد دقائق فقط من الحادث، قالت إدارة الإطفاء في ولاية ساو باولو إنها سارعت بإرسال سبعة من أفراد الطاقم إلى مكان الحادث.

وأدرج موقع تعقب الرحلات FlightRadar24 الطائرة على أنها من طراز (إيه.تي.آر 72-500) ذات المحرك التوربيني. وتملك إيرباص ومجموعة ليوناردو الإيطالية للطيران والفضاء شركة (إيه.تي.آر).

ولم ترد (إيه.تي.آر) على طلب للتعليق.