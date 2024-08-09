مصرع 20 شخصاً في انفجار قارب في نيجيريا

لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم في انفجار قارب خشبي في جنوب نيجيريا فيما تم إنقاذ أفراد قلائل من بين 60 راكباً كانوا على متنه ولازال مصيرالباقي مجهولا وفقا لوسائل إعلام دولية نقلاً عن متحدث باسم الشرطة في نيجيريا.



وغالباً ما تنتج حوادث القوارب في نيجيريا نتيجة الاكتظاظ وسوء حالة القوارب وغياب إجراءات السلامة الكافية، إضافة إلى أن القوارب تحمل في كثير من الأحيان احتياطيات من الوقود نظراً لرحلاتها الطويلة وغياب محطات التزود بالوقود على طول الطريق.