فيديو | لحظة وقوع انهيار أرضي بولاية أوتاراخند في الهند

أغلق انهيار أرضي ضخم أمس الطريق السريع الوطني بادريناث في تشامولي بأوتاراخند في الهند.

وعلق مئات الأشخاص والمركبات على جانبي الطريق بسبب الانهيار الأرضي.

وأدت الأمطار الغزيرة في أجزاء من أوتاراخند خلال الأيام القليلة الماضية إلى انهيارات أرضية في التلال، حيث تم إغلاق الطريق السريع إلى بادريناث في عدة نقاط بسبب الأنقاض.



تم إغلاق عدد كبير من الطرق وغمرت المياه العديد من القرى في منطقتي تشامبوات وأودهام سينغ ناجر بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.

تم إغلاق طريق بادريناث السريع أيضًا يوم الجمعة بسبب تراكم الأنقاض في مكانين في تشامولي.



أثر هذا التعطيل على طريق بانيرباني-بيبالكوتي ناغا بانشياتا وطريق أنجثالا، مما ترك العديد من المسافرين والسكان المحليين عالقين، حسبما ذكرت وكالة أنباء ANI.

توفي سائحان يوم السبت من حيدر أباد في منطقة تشامولي بعد أن أصابتهما صخور جراء انهيار أرضي، وقالت الشرطة إنه تم سحب جثتيهما لاحقًا من الأنقاض.

وفي الوقت نفسه، استؤنفت رحلة شار دهام يوم الاثنين بعد أن تم تعليقها ليوم واحد نظرًا لتوقعات مكتب الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في الولاية.



ولا يزال الطريق السريع الوطني رودرابراياج-كيدارناث مغلقًا بسبب انهيار أرضي.



