الصاروخ أريان 6 الأوروبي ينطلق في رحلته الأولى للفضاء.. فيديو

انطلق الصاروخ “أريان 6 ”الأوروبي في رحلته الأولى، من مركز الفضاء الأوروبي في كورو في جيانا الفرنسية، أمس الثلاثاء.

ويبلغ طول أحدث صاروخ أوروبي بلا طاقم، 56 مترا، واستمرت رحلته ثلاث ساعات تقريبا، منهيا توقف عمليات الإطلاق الأوروبية الذي استمر عاماً كاملاً.

يشار إلى أن "أريان 6" هو خليفة "أريان 5"، الذي كان في الخدمة منذ عام 1996 حتى صيف عام 2023، وهو مصمم لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين والقطاع العام.

ومن المقرر أن تجري أول عملية إطلاق تجاري للصاروخ أريان-6 قبل نهاية العام.