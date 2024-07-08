أميركا.. مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بإطلاق نار في ديترويت

قتل شخصان وأصيب 19 آخرون في إطلاق نار جماعي، أمس، في مدينة ديترويت الأميركية، وفقا لمعلومات أولية من شرطة ولاية ميشيجان.

ونقلت صحيفة (ذا ديترويت نيوز) عن شرطة الولاية، التي تساعد إدارة شرطة ديترويت في التحقيق، قولها في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، أمس، إنه لم يتم القبض على أي شخص على صلة بالحادث.

وأفادت الصحيفة بأنه جرى نقل الضحايا إلى مستشفى سانت جون.

وأكدت الشرطة مقتل شخصين لكنها لم تحدد عدد المشتبه بهم أو هويات القتلى أو حالة الجرحى.