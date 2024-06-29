بسبب إضراب مهندسي الصيانة.. إلغاء 150 رحلة طيران كندية

ذكرت شركة ويست جت الكندية للطيران، في بيان، أنها ألغت، 150 رحلة، مبدئيا، اليوم، بعد إضراب مهندسي صيانة الطائرات وموظفي العمليات الأخرى.

وأثرت عمليات الإلغاء على حوالي 20 ألف مسافر، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت شركة الطيران قد حذرت، سابقا من "اضطرابات شديدة في السفر".

وقال رئيس الشركة ومدير العمليات التنفيذي ديدريك بن: "إن الإضراب سيؤدي إلى حدوث أضرار وزيادة تكاليف العمل".