بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيار سقف بالمطار الرئيسي في نيودلهي ومقتل شخص

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن سقفا انهار بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في المطار الرئيسي بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم، مما أسفر عن مقتل شخص ودفع السلطات إلى إلغاء الرحلات الجوية من إحدى صالات الركاب.

وذكر المطار في بيان نشره على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن جزءا من المظلة في منطقة المغادرة بالصالة رقم 1 بمطار دلهي انهار الساعة الخامسة صباحا (2330 بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان أن "هناك أنباء عن وقوع إصابات ويعمل موظفو الطوارئ على تقديم كل المساعدة والدعم الطبي اللازم للمتضررين".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المياه تتدفق من السقف المنهار وسيارة أجرة عالقة تحت عمود، وسط استمرار هطول الأمطار في المنطقة.